Нацбанк продолжает опускать гривну

100 долл - 2666,9955 грн;

100 евро - 3136,6534 грн;

10 российских рублей - 4,6314 грн.

При этом регулятор установил на 25 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1089.354117;

Серебро - 14.521591;

Платина - 785.250943;

Палладий - 833.955300.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 24 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2657,6754 грн;

100 евро - 3120,1109 грн;

10 российских рублей - 4,6244 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.