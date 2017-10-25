Киевляне задолжали 1,3 миллиарда гривен за тепло

Такие данные распространила пресс-служба "Киевэнерго". Согласно этим данным – общая задолженность населения города за предоставленные отопление и горячую воду - перед обществом "Киевэнерго" составила 1,3 миллиарда гривен – на начало октября. За отопление, в частности, долг составляет 741,25 миллиона гривен, а долг за горячую воду - 582,14 миллиона гривен. В расчете на каждого жителя максимальные долги сейчас – у жителей Печерска – 2,45 тысячи гривен на каждого.

Как сообщал УРА-Информ, крымчанам простят долги перед банками Украины – до пяти миллионов рублей.