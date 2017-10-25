12:10 25.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Киевляне задолжали 1,3 миллиарда гривен за тепло

Состоянием на первое октября столичное население уже задолжало за тепло 1,3 млрд гривен. 

Киевляне задолжали 1,3 миллиарда гривен за тепло

Такие данные распространила пресс-служба "Киевэнерго". Согласно этим данным – общая задолженность населения города за предоставленные отопление и горячую воду - перед обществом "Киевэнерго" составила 1,3 миллиарда гривен – на начало октября. За отопление, в частности, долг составляет 741,25 миллиона гривен, а долг за горячую воду - 582,14 миллиона гривен. В расчете на каждого жителя максимальные долги сейчас – у жителей Печерска – 2,45 тысячи гривен на каждого.

Как сообщал УРА-Информ, крымчанам простят долги перед банками Украины – до пяти миллионов рублей.


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