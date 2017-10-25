19:00 25.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100177272:nastya

Гройсман инициирует расследование срыва госзакупок на местах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует расследование фактов срыва государственных закупок на местах.

Гройсман инициирует расследование срыва госзакупок на местах

Об этом он заявил на встрече с руководством и членами Ассоциации городов Украины.

По словам главы правительства, большая просьба к Ассоциации городов подготовить аналитический материал.

Отчет по поводу тендеров, как они были остановлены, либо, кто являются участниками и кто блокируют процесс.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ разблокировал тендер на закупку оборудования для таможни. В связи с этим Государственная фискальная служба может начать тендерные процедуры.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Антимонопольного комитета может быть уволен с занимаемой должности. Налицо возможные признаки сговора при отмене тендера на закупку сканеров для таможни.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив