Доллар в среду в обменниках повысился до 26,83 гривен

Наличный евро повысился на восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,83 гривен, а евро можно купить по 31,71 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,72, продажи 26,71 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5563, продажи - 26,8332 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00-31,39, продажи - 31,45-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1317, продажи - 31,7066 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,580, продажи - 4,590-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,056, продажи - 4,685 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 24 октября 2017 года, наличный доллар потерял копейку. Наличный евро понизился на шесть копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,76 гривен, в евро можно было купить по 31,63 гривен.