Для успешного выполнения СА Украина должна выполнить четыре условия, - Мингарелли

Среди них обеспечение мощной координации между правительством и парламентом. Такое мнение в среду, 25 октября, на заседании правительства высказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

По его словам, надо выполнить все условия для эффективного внедрения Соглашения. Первое условие означает, что вице-премьер и правительственный офис по вопросам евроинтеграции должны получить реальную возможность для обеспечения координации такой работы.

Во-вторых, по словам Мингарелли, необходимо задействовать парламент на ранних этапах.

Верховная Рада должны совместно определять план действий приоритетных мероприятий, которые должны быть совместно выполнены.

Также должны проходить регулярные встречи между всеми заинтересованными сторонами: правительство, профильные министерства, соответствующие комитеты ВР и представительство ЕС в Украине для того, чтобы оценить состояние внедрения соглашения об ассоциации, устранить препятствия, стоящие на пути интеграции и вместе определять возможные решения, - пояснил он, добавив, что четвертым условием является обеспечение эффективной коммуникации в отношении соглашения об ассоциации, которая могла бы объяснить каждому украинцу, какие преимущества несет европейская интеграция.

Вместе с тем Мингарелли отметил, что Евросоюз приветствует план действий и способ мониторинга производства соглашения об ассоциации и коммуникационную стратегию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров сегодня на заседании утвердил план мероприятий по реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.