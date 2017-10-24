В Украине промпроизводство снизилось на 0,3%

Промпроизводство в Украине (без учета оккупированной территории Крыма, а также г. Севастополя и части зоны АТО на Донбассе) в сентябре нынешнего года в сравнении с сентябрем 2016 г. снизилось на 0,3%. Это - против роста 1,2% в августе. Такие данные распространил Госстат.

В январе-сентябре 2017 года в сравнении с таким же периодом 2016 г. индекс промпродукции составил 99,7%, в том числе в добывающей промышленности - 93,9%, а также в перерабатывающей - 103,6%.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине выросли объемы производства мяса – в течение девяти последних месяцев – на 0,1 процента.