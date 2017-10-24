В Украине на 0,1% выросло производство мяса

Известно, что производство мяса в нашей стране (не учитывая данные по территории Крыма, а также по г. Севастополь и части зоны АТО) за январь-сентябрь 2017 г. – в сравнении с таким же периодом 2016 г. возросло на 0,1 процента, составив два миллиона 275,2 тысячи тонн. Такие данные распространила Госслужба статистики (Госстат).

Также производство молока за такой же период 2017 г. составил восемь миллионов 108,5 тысячи тонн – то есть на 0,9% меньше, чем было за такой же период прошлого года. При этом производство в Украине яиц за данный период возросло на 1,6 процента.

Как сообщал УРА-Информ, Беларусь решила временно отказаться от украинского мяса.