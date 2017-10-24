13:49 24.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские банки-банкроты получили около семи млрд гривен

За первое полугодие 2017 года украинские банки получили почти семь млрд гривен дополнительных поступлений. Об этом передает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Украинские банки-банкроты получили около семи млрд гривен

По данным службы, за январь-сентябрь месяц в общую сумму поступления причислено 3,115 млрд гривен погашенных кредитов, 155,3 млн гривен от погашения ценных бумаг и 84,1 млн гривен от арендаторов.

Только в сентября наполнение банков составило около одного млрд гривен. Потрачены они были на:

- продажи активов ликвидируемых банков 601 млн гривен

- погашение кредитов заемщиками 294,5 млн гривен

- погашения кредитов заемщиками 40,2 млн

- арендная плата 10,2 млн гривен

В 2017 году всем вкладчикам банков-банкротов было выплачено 87 млрд гривен долгов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Национальный банк Украины опубликовал информацию о том, как теперь будет происходить процесс реструктуризации сумм должников.


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