13:23 24.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина потеряет три процента ВВП из-за "Северного потока-2"

Украинское государство потеряет около трех млрд долларов из-за транзитного газопровода "Северный поток-2".

Украина потеряет три процента ВВП из-за

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович.

С таким выступлением она выступила во время конференции Oil and gas 2017. Транзитный канал газа Россия будет проводить по дну Балтийского моря, в результате чего рост ВВП страны будет полностью перекрыт потерями от транзита "голубого" топлива со стороны северного соседа.

Несколько стран евросоюза также выступают против строительства "Северного потока-2". В частности, премьер-министр Польши Беата Шидло считает, что реализация российского проекта угрожает энергетической независимости стран Центральной Европы.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Брюссель планирует заблокировать инвестиции в российский проект " Северный поток-2" изменением газовых директив.


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