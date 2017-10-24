Украина может ускорить экономический рост на 5-7 процентов в 2019 году, - Гройсман

Об этом сегодня, 24 октября, на заседании Совета регионального развития заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам министра, уже с 2019 года реально увеличить рост экономики в Украине на более чем пять процентов. Сейчас в Украине качественные климатические условия, которые позволяют аграриям положительно влиять на урожай. Это дает предпринимателям в Украине, доступ к новым возможным ресурсам.

Такой рост будет означать на сотни миллиардов больше произведенной продукции и услуг, десятки и сотни тысяч новых рабочих мест для граждан. А также завоевание новых рынков за рубежом и насыщение украинского рынка качественной отечественной продукцией по умеренным ценам.

Глава правительства также добавил, что Украина уже преодолела кризис 2014-2015 годов, вызванный гибридной войной. Что привел к потере 20 процентов промпроизводства и четверти экономического потенциала, и теперь государство последовательно и постепенно наверстывает темпы развития.

Украина имеет значительный потенциал в сельском хозяйстве, в энергетике, в металлургии, в машиностроении, в легкой промышленности, в сфере высоких технологий, в креативных индустриях.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о росте экспорта продукции украинской аграрной промышленности на 25 процентов. По словам премьера, украинский сельскохозяйственный сектор растет настолько динамично, что необходимо увеличивать переработку, дабы создавать новые рабочие места.