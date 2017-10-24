Турции сократят бюджетное финансирование из ЕС

Как отмечается, депутаты парламента намерены перенаправить часть средств, а именно 30 млн евро, на поддержку программы помощи беженцам в Турции. До недавного времении часть денег правительство Анкары значительно сократило.

Парламентский докладчик по вопросу бюджета ЕС, румынский евродепутат, Зигфрид Мурешан заявил, что голосования за новый проект бюджета для Турции пройдет на этой неделе.

Он также подчеркнул, что дополнительные средства, которые может получить Анкара, будут поступать на ее счета по мере интеграции и соответствия политики правительства Анкары стандартам ЕС.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Европарламент проголосовал за перенос переговоров с Турцией в отношении вступления этого государства в ряды членов ЕС.