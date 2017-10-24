Порошенко рассказал о росте доходов местных бюджетов

Такие данные распространил глава украинского государства Петр Порошенко – в процессе заседания Совета развития регионов. Согласно словам президента – одна из результативных реформ – это реформа в области децентрализации. В течение трех лет со старта внедрения доходы бюджетов на местах выросли примерно в 2,5 раза.

Есть также и обобщающий показатель. В середине прошлого десятилетия доля местных смет в сводном бюджете была меньше 30-ти процентов. В 2015 г. эта доля была уже 45 процентов.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко отметил, что сейчас еще рано говорить про завершение войны на Донбассе.