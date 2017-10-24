Нацбанк выпустил монету к юбилею драмтеатра им. Заньковецкой

Такая информация была распространена пресс-службой НБУ. Согласно данным – эта монета посвящена театру, который был создан в 1917 г. в Киеве – при оказании поддержки Центральной Радой - как Украинский театр, объединивший актеров разных театральных трупп – отметили в НБУ.

Также сообщается, что это – самый первый театр страны, который гастролировал при материальной поддержке правительства. Монеты, имеющие номинал пять гривен, выполнят из нейзильбера. Выпуск будет тиражом 35 тыс. штук.

Как сообщал УРА-Информ, в мае 2017 г. Нацбанк ввел в обращение две монеты.