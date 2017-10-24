Наличный доллар во вторник упал до 26,76 гривен

Наличный евро понизился на шесть копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,76 гривен, в евро можно купить по 31,63 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,62, продажи 26,60 - 27,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4726, продажи - 26,7643 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00-31,35, продажи - 31,35-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0456, продажи - 31,6273 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,580, продажи - 4,580-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,061, продажи - 4,679 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 23 октября 2017 года, наличный доллар набрал две копейки. Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,77 гривен, а евро можно было купить по 31,69 гривен.