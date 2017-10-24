09:32 24.10.2017 | Экономика | Новости
100177065:Polishuk

Молдова вводит европейские требования к качеству продуктов

Правительство Молдовы одобрило законопроект об общих гигиенических требованиях к продуктам питания.

Молдова вводит европейские требования к качеству продуктов

Новый закон ориентирован на европейские стандарты качества и затрагивает все сферы производства, и переработки продуктов. Как сообщается EurAsiaDaily, отныне по новым правилам первичные производители страны должны будут обеспечивать чистоту убойного скота, сообщать информацию об используемом корме, а также о болезнях и выявленных биологических агентах.

Вместе с тем теперь предприниматели обязаны использовать чистую питьевую воду в производственных процессах, выбирать помещения, в которых продукты не будут портиться, а наемный персонал должен будет соответствовать специальным медицинским требованиям.

При этом в Молдове будет разработан путеводитель, который периодически будет обновляться и поможет предпринимателям адаптировать свои производства к новым требованиям, - пояснили в правительстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине начали действовать требования закона относительно внедрения принципов HACCP.

По данным сетевых супермаркетов, они активно внедряют новые требования контроля на своих объектах.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив