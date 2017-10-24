Худшее в украинской экономике уже в прошлом, - Порошенко

Об этом глава украинского государства рассказал на заседании Совета регионального развития. По мнению Порошенко, статистика является главным свидетелем того, что худшее в украинской экономике уже в прошлом.

"Мы не просто выстояли, не просто избежали дефолта, а заложили основу для устойчивого развития", - подчеркнул он.

Также лидер страны добавил, за время президентства он совершил 133 рабочих визита в регионы.

"Мы в дальнейшем будем помогать решать проблемы и будем открывать новые объекты, и большие, и малые. Любые, которые свидетельствуют, что страна становится на путь устойчивого развития. Никто и ничто не остановит наше уверенное движение вперед. Все будет хорошо", - отметил глава государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", если бы президентские выборы в Украине проходили сегодня, нынешний глава государства Петр Порошенко получил бы наибольшую электоральную поддержку.