11:37 24.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100177091:labazovych

Хмельницкая АЭС подключила второй блок к энергосистеме

Хмельницкая атомная электростанцияй еще вчера, 23 октября, подключила к энергосистеме второй блок после завершения среднего планового ремонта. Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Хмельницкая АЭС подключила второй блок к энергосистеме

Соответствующие сведения сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом". 

По состоянию на утро вторника, 24 октября, сейчас в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны.

В свою очередь, на энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 66-е сутки среднего планового ремонта. При этом на блоке №3 ЗАЭС продалжаются 251-е сутки среднего планового ремонта. Также ремонт длительное время уже идет на блоке №2 Южно-Украинской АЭС.

"В Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Николаевщине была введена в эксплуатацию новая очередь Тузловской ветроэлектростанции.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив