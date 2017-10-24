Хмельницкая АЭС подключила второй блок к энергосистеме

Соответствующие сведения сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По состоянию на утро вторника, 24 октября, сейчас в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны.

В свою очередь, на энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 66-е сутки среднего планового ремонта. При этом на блоке №3 ЗАЭС продалжаются 251-е сутки среднего планового ремонта. Также ремонт длительное время уже идет на блоке №2 Южно-Украинской АЭС.

"В Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Николаевщине была введена в эксплуатацию новая очередь Тузловской ветроэлектростанции.