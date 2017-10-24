Гройсман обещает закон об ответственности за безосновательные обыски бизнеса

В ближайшее время инициатива правительства будет внесена на рассмотрение парламент. Об этом во вторник, 24 октября, открывая заседание Совета регионального развития, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, руководители региональных органов власти должны защищать реальный сектор экономики от необоснованных проверок.

Я не идеализирую бизнес, я понимаю, есть те, кто занимается бизнесом в тени, но ставьте в этом вопросе точку, мы должны защитить всех тех, кто создает национальный продукт, кто создает рабочие места, - заявил Гройсман, добавив, что представители власти должны рассматривать блокирование счетов и обыски как самые крайние меры в отношении бизнеса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Национальном совете реформ 27 октября 2017 года рассмотрят еще один масштабный проект по дерегуляции, который должен улучшить инвестиционный климат в Украине.