Затраты на субсидии в Украине выросли на 620 млн гривен

Соответствующие сведения стали известны из Государственной службы статистики.

Отмечается, что с начала 2017 года субсидии назначены 7,72 млн семей, что составляет 105,2 процентов от общего количества домохозяйств, обратившихся за ними. И в 1,6 раза превышает показатель января-сентября 2016 года.

При этом, средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в сентябре 2017 года увеличился на 20,3 процента по сравнению с сентябрем 2016 года и составил 149,6 грн.

Согласно данным Госстата, в сентябре 2017 года субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,233 млн домохозяйств в Украине, что составляет 41,6 процент от общего количества домохозяйств в стране.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украинское правительство поведало о том, как необходимо правильно оформить субсидию на съемное жилье. Согласно информации службы, любой человек, который оплачивает счет за свет, газ, тепло имеет полное право получит субсидию у местных уполномоченных по данным делам органах.