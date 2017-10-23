В бюджетных учреждениях Киева до сих пор нет отопления из-за отсутствия цен от ТЭЦ

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, цену для бюджетных учреждений на тепловую энергию от ТЭЦ не урегулировано, после поднятия цены на газ на 60 процентов Кабинетом Министров.

КГГА неоднократно обращалась в органы власти Украины, в частности в Кабмин и НКРЭКУ для решения этой проблемы.

"К сожалению, она до сих пор не урегулирована, поэтому нам пришлось запускать школы в таком "антикризисном" режиме - решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве в пятницу мы обязали "Киевэнерго" включить школы, поскольку понимали прогноз на понедельник", - сказал председатель КГГА.

Однако, ситуация в целом осталась на том же уровне.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский премьер В. Гройсман призвал области страны раньше включит отопление. Так, отопление следует включать раньше в случае, если три дня подряд температура воздуха не будет подниматься выше восьми градусов.