Украинский рынок газа неконкурентоспособен, - Тереньтьев

Об этом заявил сам Тереньтьев в ходе интервью для СМИ.

По его словам, рынок газа должен быть конкурентоспособным, но это не обязательно, так как всегда будут нарушения среды между газовыми предприятиями, однако сейчас рынок искусственно "затормаживается" регуляторными актами.

Сделать рынок конкурентным можно было бы, если на нем присутствовало много игроков, тогда бы улучшилось качество услуг, и поставщики смогли бы напрямую контактировать с потребителями на локальном уровне, подчеркнул Тереньтьев.

В свою очередь, это помогло бы снизить или затормозить рост цен на услуги, одновременно улучшив их качество.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Антимонопольный комитет Украины оштрафовал международный аэропорт "Борисполь" почти на 13 миллионов гривен.