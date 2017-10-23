12:18 23.10.2017 | Экономика | Новости
100176969:labazovych

Швеция намерена взыскать с КНДР долг сорокалетней давности

Правительство Швеции намерено взыскать с КНДР долг, появившиеся у страны 43 года назад. В данный момент сумма задолженности вместе с процентами составляет порядка 2,7 млрд шведских крон.

Швеция намерена взыскать с КНДР долг сорокалетней давности

Как сообщает агентство "Ренхап", со стороны Пхеньяна все эти требования полностью игнорируют.

Отметим, что в 1974 году КНДР закупила у Швеции 1000 автомобилей марки "Вольво", которые не были оплачены. Изначально долг КНДР составлял 600 млн крон.

Кстати, Швеция обращается к КНДР о выплате долгов дважды в год. Однако КНДР так и не сделала ни одной попытки ни заплатить по своим обязательствам даже частично, ни реструктурировать их.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания The Law Debenture Corporation PLC, которая является доверителем интересов Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом в три миллиарда долларов, заверила, что на ее счет постуили от Украины деньги. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив