Швеция намерена взыскать с КНДР долг сорокалетней давности

Правительство Швеции намерено взыскать с КНДР долг, появившиеся у страны 43 года назад. В данный момент сумма задолженности вместе с процентами составляет порядка 2,7 млрд шведских крон.
Как сообщает агентство "Ренхап", со стороны Пхеньяна все эти требования полностью игнорируют.
Отметим, что в 1974 году КНДР закупила у Швеции 1000 автомобилей марки "Вольво", которые не были оплачены. Изначально долг КНДР составлял 600 млн крон.
Кстати, Швеция обращается к КНДР о выплате долгов дважды в год. Однако КНДР так и не сделала ни одной попытки ни заплатить по своим обязательствам даже частично, ни реструктурировать их.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания The Law Debenture Corporation PLC, которая является доверителем интересов Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом в три миллиарда долларов, заверила, что на ее счет постуили от Украины деньги.