Нефть Brent торгуется выше 57 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:01 23 октября цена барреля нефти Brent находится на уровне 57,89 долларов за баррель. В свою очередь, это на 0,09% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,09 доллара за баррель, прибавив 0,48%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сем недавно власти эвакуировали жителей 46 домов после схода с путей поезд с нефтью. В округе Стерджен канадской провинции Альберта произошло крушение состава, перевозившего цистерны с нефтью. Всего с путей сошли 12 цистерн. они опрокинулись, при этом часть нефти из них разлилась.