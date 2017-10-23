09:25 23.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 57 долларов за баррель

Цена на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 23 октября 2017 года, составляет более 57 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 57 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:01 23 октября цена барреля нефти Brent находится на уровне 57,89 долларов за баррель. В свою очередь, это на 0,09% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,09 доллара за баррель, прибавив 0,48%. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сем недавно власти эвакуировали жителей 46 домов после схода с путей поезд с нефтью. В округе Стерджен канадской провинции Альберта произошло крушение состава, перевозившего цистерны с нефтью. Всего с путей сошли 12 цистерн. они опрокинулись, при этом часть нефти из них разлилась.


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