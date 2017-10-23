Наличный доллар в понедельник набрал две копейки

Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,77 гривен, а евро можно купить по 31,69 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,65, продажи 26,60 - 27,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4652, продажи - 26,7680 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00-31,45, продажи - 31,40-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0789, продажи - 31,6902 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,580, продажи - 4,590-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,073, продажи - 4,677 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 20 октября 2017 года, наличный доллар в набрал три копейки. Наличный евро повысился на десять копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,75 гривен, а евро можно было купить по 31,71 гривен.