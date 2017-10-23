Минфин пообещал руководителям директоратов зарплату в 50 тысяч гривен

При этом кандидаты на эту должность будут иметь среднюю заработную плату в размере 50 070 гривен. Как пояснили в финансовом ведомстве, министерство выполняло задачу, определенную протоколом №49 заседания Кабинета Министров Украины от 18 августа 2017 года.

Было проведено ряд мероприятий, в частности образовано шесть директоратов общей численностью 98 штатных единиц. Таким образом, создано директорат стратегического планирования и европейской интеграции, директорат фискальной политики, директорат политики в отношении государственной собственности, директорат бюджетной политики, директорат политики управления расходами бюджета, директорат финансовой и долговой политики и управления ликвидностью, - пояснили в ведомстве.

В Минфине также отметили, что согласно распоряжению Кабмина от 18 августа 2017 года №581-р "О передаче некоторых бюджетных назначений, предусмотренных Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабинета Министров Украины в 2017 году в рамках реализации комплексной реформы государственного управления" аппарату Минфина переданы бюджетные назначения в сумме 15 203,7 тысяч гривен, в том числе на оплату труда - 8 347,2 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, средний размер заработной платы в Министерстве финансов Украины в 2017 году по плановым показателям составляет 19,3 тысяч гривен.