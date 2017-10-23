Беларусь временно отказалась от украинского мяса

По последним данным Международного эпизоотического бюро, запрет распространяется на импорт живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины и продуктов ее переработки.

Также отмечается, что ограничение вводится на оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней. "Исключение – готовые корма и кормовые добавки для кошек и собак растительного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, прошедшие термическую обработку", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 63 украинских компании получили разрешения на экспорт продуктов питания в Европейский Союз. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.