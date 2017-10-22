На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Об этом сообщает Курс Денег. Согласно недавно полученным сведениям курсы валют установлены на таком уровне:

Золото - 1096,003920;

Серебро - 14,505194;

Платина - 785,537631;

Палладий - 828,989264.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины в четверг, 19 октября 2017 года, наличный доллар в продаже уменьшился на семь копеек. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, тогда доллар продавался по 26,72 гривен, а евро можно купить по 31,61 гривен.