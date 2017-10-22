09:20 22.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

В воскресенье, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов.

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Об этом сообщает Курс Денег. Согласно недавно  полученным сведениям курсы валют установлены на таком уровне:

Золото - 1096,003920;

Серебро - 14,505194;

Платина - 785,537631;

Палладий - 828,989264.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  обменных пунктах Украины в четверг, 19 октября 2017 года, наличный доллар в продаже уменьшился на семь копеек. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, тогда доллар продавался по 26,72 гривен, а евро можно купить по 31,61 гривен.


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