Психотип участника торгов

Стремление получать прибыть – вполне оправданное и адекватное желание любого человека. Не каждый готов работать в офисе по пять дней в неделю и зарабатывать копейки, если есть уникальная возможность торговать на Форексе и "делать" капитал. Участие в торгах – это риск, причем от рискованности сделки зависит прибыль и просадка. На начальных этапах торговать нужно обдумано, взвешено, с минимальным риском. Прибыль будет небольшой, но ее можно генерировать, используя в дальнейших сделках. Как Форекс помогает стать финансово независимым, во многом определяется психотипом трейдера. Качества, которыми должен обладать настоящий делец:

- Страсть к торгам, но не игровой азарт.

- Выдержка, терпение, настойчивость.

- Самодисциплина и контроль ситуации.

- Независимость в принятии решений.

- Умение использовать преимущества.

- Спокойное восприятие реальности.

Финансовый крах, падение, слив депозита – результат неудачной торговой сделки. У неуравновешенных и не способных себя контролировать трейдеров каждое поражение – катастрофа, последствия которой нужно любым образом устранить. На фоне неудачного прогноза роста/падение стоимости торгуемых активов трейдер принимает необдуманные решения, идет на неоправданный риск и теряет еще больше средств. Как Форекс помогает стать финансово независимым? Дисциплинирует трейдера, учит стойко переносить просадки и грамотно распоряжаться полученной прибылью.

Каких правил придерживаться

Если у трейлера нет страсти к торговле, рынок Форекс можно покинуть или воспринимать торги как хобби на досуге с использованием незначительных сумм, которые не жаль потерять. Главным условием успешного трейдинга является самодисциплина, включающая три основных правила, чтобы стать финансово независимым человеком:

- Выбор торговой стратегии, которой следует придерживаться постоянно. Чтобы проверить прибыльность торговой системы, стоить протестировать стратегию с использованием демо-счета symulator forex. Не рекомендуется слишком часто изменять собственную систему торговли – это не позволит получать ожидаемую прибыль.

- Управление капиталом или мани-менеджмент. У трейдера есть депозит – использовать на заключение одной сделки можно не более пяти процентов выделенного для торговли капитала. Общая сумма денежных средств, задействованных во всех открытых позициях, не должна превышать двадцати процентов депозита.

- Управление рисками или риск-менеджмент. Любая сделка на Форекс-рынке имеет некоторый процент риска. Чаще всего наиболее рискованным является скальпинг – сделки с минимальным тайм-фреймом. Но они дают быструю и высокую прибыль. Сделки в долгосрочной перспективе менее рискованные и прибыльные.

К каждому открытию позиции нужно подходить обдуманно, предварительно проанализировав доступную информацию и спрогнозировав поведение тренда. Только в том случае трейдер узнает, как Форекс помогает стать финансово независимым, если будет упорно работать с минимальным риском на первоначальных этапах торговли.

Нужно использовать торговое преимущество – паттерн, то есть благоприятное события для захода на рынок. Если рисковать, к примеру, одним долларом, с ожидаемой и аналитически прогнозируемой прибылью больше этой суммы, то есть смысл заключать сделку. В каждом торговом решении необходимо предусмотреть вероятный риск. Придерживаясь рекомендаций и правил, поведения на рынке, вполне реально стать успешным трейдером.