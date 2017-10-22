14:30 22.10.2017 | Экономика | Новости
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Как Форекс помогает стать финансово независимым

О международном финансовом рынке Форекс наслышаны все пользователи сети – миллионы трейдеров зарегистрированы в системе и успешно торгуют активами, приумножая собственный капитал. Многие начинающие участники рынка хотят узнать, как Форекс помогает стать финансово независимым. Нужно понимать, что торговать может каждый пользователь, но не всем дано стать преуспевающими трейдерами. Что определяет формулу успеха?

Как Форекс помогает стать финансово независимым

Психотип участника торгов

Стремление получать прибыть – вполне оправданное и адекватное желание любого человека. Не каждый готов работать в офисе по пять дней в неделю и зарабатывать копейки, если есть уникальная возможность торговать на Форексе и "делать" капитал. Участие в торгах – это риск, причем от рискованности сделки зависит прибыль и просадка. На начальных этапах торговать нужно обдумано, взвешено, с минимальным риском. Прибыль будет небольшой, но ее можно генерировать, используя в дальнейших сделках. Как Форекс помогает стать финансово независимым, во многом определяется психотипом трейдера. Качества, которыми должен обладать настоящий делец:
-    Страсть к торгам, но не игровой азарт.
-    Выдержка, терпение, настойчивость.
-    Самодисциплина и контроль ситуации.
-    Независимость в принятии решений.
-    Умение использовать преимущества.
-    Спокойное восприятие реальности.

Финансовый крах, падение, слив депозита – результат неудачной торговой сделки. У неуравновешенных и не способных себя контролировать трейдеров каждое поражение – катастрофа, последствия которой нужно любым образом устранить. На фоне неудачного прогноза роста/падение стоимости торгуемых активов трейдер принимает необдуманные решения, идет на неоправданный риск и теряет еще больше средств. Как Форекс помогает стать финансово независимым? Дисциплинирует трейдера, учит стойко переносить просадки и грамотно распоряжаться полученной прибылью. 

Каких правил придерживаться

Если у трейлера нет страсти к торговле, рынок Форекс можно покинуть или воспринимать торги как хобби на досуге с использованием незначительных сумм, которые не жаль потерять. Главным условием успешного трейдинга является самодисциплина, включающая три основных правила, чтобы стать финансово независимым человеком:
-   Выбор торговой стратегии, которой следует придерживаться постоянно. Чтобы проверить прибыльность торговой системы, стоить протестировать стратегию с использованием демо-счета symulator forex. Не рекомендуется слишком часто изменять собственную систему торговли – это не позволит получать ожидаемую прибыль.
-   Управление капиталом или мани-менеджмент. У трейдера есть депозит – использовать на заключение одной сделки можно не более пяти процентов выделенного для торговли капитала. Общая сумма денежных средств, задействованных во всех открытых позициях, не должна превышать двадцати процентов депозита. 
-   Управление рисками или риск-менеджмент. Любая сделка на Форекс-рынке имеет некоторый процент риска. Чаще всего наиболее рискованным является скальпинг – сделки с минимальным тайм-фреймом. Но они дают быструю и высокую прибыль. Сделки в долгосрочной перспективе менее рискованные и прибыльные. 

К каждому открытию позиции нужно подходить обдуманно, предварительно проанализировав доступную информацию и спрогнозировав поведение тренда. Только в том случае трейдер узнает, как Форекс помогает стать финансово независимым, если будет упорно работать с минимальным риском на первоначальных этапах торговли.

Нужно использовать торговое преимущество – паттерн, то есть благоприятное события для захода на рынок. Если рисковать, к примеру, одним долларом, с ожидаемой и аналитически прогнозируемой прибылью больше этой суммы, то есть смысл заключать сделку. В каждом торговом решении необходимо предусмотреть вероятный риск. Придерживаясь рекомендаций и правил, поведения на рынке, вполне реально стать успешным трейдером. 


 
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