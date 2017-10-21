09:24 21.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине вырос средний размер ЖКХ-субсидии

Общая сумма субсидий для украинцев уже составила свыше 3,3 миллиарда гривен.

В Украине вырос средний размер ЖКХ-субсидии

В Украине (без учета Республики Крым, Севастополя и части зоны АТО на востоке) средний размер субсидии для возмещения расходов на ЖКУ на каждое домохозяйство в сентябре 2017 г. увеличился – в сравнении с соответствующим периодом 2016 г. - на 20,3%, составив 149,6 гривен. Такие официальные данные приводит Госстат.

Среди областей страны максимальный размер субсидии был в Киеве и в Запорожской области (313 гривен субсидии и 189,1 гривен), а наименьший ее размер - в Винницкой области, а также в Сумской.

Как сообщал УРА-Информ, летом украинское правительство направило на субсидии дополнительные средства.


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