Стали известны детали монетизации субсидий

Сообщается, что на счет коммунального плательщика будут поступать средства, за которые он сможет расплатиться по платежке за электроэнергию и свет. В результате плательщик получит расчет на сумму меньшую после проведения расчетов государства с поставщиками. Однако выдавать людям реальные деньги для опалаты услуг нет никакой возможности.

На первом этапе оплаты субсидии получат предприятия, представляющие свои услуги. На втором этапе субсидии получат потребители. Сейчас проект монетизации опубликован для общества.

С.Марченко напомнил, что реформа системы субсидий - это требование МВФ и Всемирного банк для получения очередного транша.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Кабинет министров Украины внес постановление, которое позволяет гражданам продлить срок подачи заявки по сэкономленным субсидиям.