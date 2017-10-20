В Украине объемы розничной торговли выросли на 8,8%

В Украине (без учета данных по Автономной Республике Крым, г. Севастополь и части зоны АТО на Донбассе) оборот розничной торговли за период с января по сентябрь 2017 г. составил уже 578 миллиардов 49,3 миллиона гривен- то есть на 8,8% больше данных соответствующего периода 2016 г. Такие данные распространила Госслужба статистики (Госстат).

Объем же розничного товарооборота украинских предприятий, ведущих деятельность по розничной торговле, составил за указанный период 415 миллиарда 952,8 миллиона гривен. Это – примерно на 8,6% больше данных за такой же период 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, Украина – один из лидеров по объемам экспорта в ЕС товаров.