Сенат США утвердил проект госбюджета

Согласно информации источника, прения по поводу нескольких пунктов финансирование продолжались по несколько часов, однако сенаторы сумели принять полный проект бюджета со всеми поправками.

За принятие проекта бюджета проголосовал 51 сенатор, 49 выразили против. Большинство голосов было отдано со стороны республиканцев, что теперь позволит команде Трапма принять новую налоговую реформу, которую в свое время жестко раскритиковали демократы.

В новом проекте также будет заложена сумма необходимая на восстановление поврежденных от урагана "Ирма" и "Харви" штатов, общая сумма для восстановления инфраструктуры составляет 300 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в бюджете США заложена помощь Украине в 500 миллионов долларов.