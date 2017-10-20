Рева заверил, что рост пенсий не повлияет на инфляцию и курс доллара

В этом в пятницу, 20 октября, в эфире одного из украинских телеканалов, заверил министр социальной политики Андрей Рева. Он напомнил, что во время обсуждения реформы депутаты от фракции Ляшко отметили, что на сегодняшний день инфляция уже практически достигла 10%, с поднятием пенсии стоит пересмотреть показатели до 15%.

Мы посчитали наши возможности и согласились. В законопроект было внесено это предложение. Ее проголосовали, - пояснил Рева, добавив, что когда пришло новое правительство минимальная пенсия составляла 1074 гривен.

Вспомните курс доллара в 2016 году. Если вы посмотрите, то на сегодня практически колебания доллара находятся на одной и той же отметке, - пояснил министр.

Напомним, в среду, 11 октября, в силу вступил закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий". Текст документа был опубликован во вторник в парламентском издании "Голос Украины".

Как сообщал УРА-Информ, 8 октября президент Петр Порошенко подписал законопроекты о пенсионной реформе, которые парламент принял 3 октября. За нее проголосовали 288 народных депутатов.