Рева заверил, что новые пенсии получат 90% пенсионеров

Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий для более чем десяти миллионов граждан.
Из общего количества пенсионеров 11,7 миллионов человек размер пенсии повышен для 10 миллионов 238 тысяч 859 наших пенсионеров. Это 90% их общей численности.
Об этом в пятницу утром, 20 октября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, пенсии не были пересчитаны для около 900 тысяч человек, которые получают выплаты по специальным законам.
Речь, в частности, идет о народных депутатах, государственных служащих, должностных лицах местного самоуправления и других. Согласно закону, с 1 октября 2017 года в Украине осуществлен перерасчет и осовременивание пенсий по единой формуле, независимо от года их назначения, - пояснил министр.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рева заверил, что рост пенсий не повлияет на инфляцию и курс доллара.