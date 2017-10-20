Рева заверил, что новые пенсии получат 90% пенсионеров

Из общего количества пенсионеров 11,7 миллионов человек размер пенсии повышен для 10 миллионов 238 тысяч 859 наших пенсионеров. Это 90% их общей численности.

Об этом в пятницу утром, 20 октября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, пенсии не были пересчитаны для около 900 тысяч человек, которые получают выплаты по специальным законам.

Речь, в частности, идет о народных депутатах, государственных служащих, должностных лицах местного самоуправления и других. Согласно закону, с 1 октября 2017 года в Украине осуществлен перерасчет и осовременивание пенсий по единой формуле, независимо от года их назначения, - пояснил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рева заверил, что рост пенсий не повлияет на инфляцию и курс доллара.