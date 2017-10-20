Рева заверил, что новые пенсии не приведут к уменьшению субсидий

Вместе с тем это может отразится на субсидиях в следующем отопительном сезоне. Об этом в пятницу, 20 октября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, ходит много слухов, по этому поводу. Однако официально хочу с этой трибуны заявить – это неправда. Новый повышенный размер пенсий не влияет на размер субсидии, назначенной на отопительный сезон 2017-2018 годов, - сказал Рева, добавив, что новый размер пенсий будет учтен при назначении субсидий только с мая месяца 2018 года.

При этом министр также выразил убеждение, что новые пенсии не приведут к росту цен.

Мы не печатали деньги, мы не брали ссуды, мы не увеличивали дотацию из государственного бюджета – эти средства поступили с экономики, они носят не инфляционный характер, а значит, не должны привести к инфляции и повышению цен, - подытожил Рева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рева пояснил, что пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий для более чем десяти миллионов граждан. Из общего количества пенсионеров 11,7 миллионов человек размер пенсии повышен для 10 миллионов 238 тысяч 859 наших пенсионеров. Это 90% их общей численности.