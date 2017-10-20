Нефть Brent торгуется выше 57 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 7:48 сегодняшнего дня цена барреля нефти Brent находится на уровне 57,37 доллара. В свою очередь это на 0,07% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,47 доллара за баррель. Таким образом, стоимость на нефть прибавилась примерно на 0,35%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", иракские военнослужащие заняли еще один нефтяной район на севере страны под Мосулом. Раньше он был подконтрольный курдам. На сегодня военные взяли под контроль богатую нефтью провинцию Киркук.