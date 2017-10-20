12:49 20.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Назван перечень наиболее востребованных украинских товаров в ЕС

Министерство экономического развития и торговли Украины опубликовало список украинских товаров, которые пользуются наибольшим спросом на рынках Европейского союза.

Назван перечень наиболее востребованных украинских товаров в ЕС

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Согласно информации службы, наибольший интерес европейских покупателей вызывает кукуруза и подсолнечное масло, их экспорт составляет 450 млн евро и 155 млн евро соответственно.

В несколько раз вырос экспорт продуктов украинской металлургической промышленности и стали. Показатели поставок в ЕС сырья выросли на 431,5 млн долларов, а поставки ферросплавов – на 162,7 млн долларов.

Как выяснилось, украинские электропровода также пользуются спросом на рынке ЕС, показатель продаж составляет более 130 млн евро за 2017 год, что почти на 100 процентов перевыполнило ожидаемую норму поставок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о росте экспорта продукции украинской аграрной промышленности на 25 процентов. 


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