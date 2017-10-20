Наличный доллар в пятницу повысился до 26,75 гривен

Наличный евро повысился на десять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,75 гривен, а евро можно купить по 31,71 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,68, продажи 26,60 - 27,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4519, продажи - 26,7517 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00-31,52, продажи - 31,45-32,15 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1014, продажи - 31,7141 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,570, продажи - 4,580-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,069, продажи - 4,679 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 19 октября 2017 года, наличный доллар в продаже уменьшился на семь копеек. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,72 гривен, а евро можно былол купить по 31,61 гривен.