На Львовщине запустят солнечную и ветровую электростанции

Так, на Львовщине должны будут открыть ветровую, а также солнечную электростанции. Такие данные недавно распространил замглавы Львовской ОГА – Р. Замлинский. Согласно его данным – на экономическом форуме, который пройжет 26 и 27 октября, будет открыта солнечная электростанция - в Яворовском районе. Ветровую же откроют в Старосамборском.

Общее же количество инвестиций, что будут привлечены в 2017 г. и в 2018 г. на эти проекты, составит три миллиарда гривен. Также ждут открытия еще некоторых объектов.

Как сообщал УРА-Информ, в Китае ранее была построена солнечная электростанция, имеющая форму панды.