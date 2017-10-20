03:00 20.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На Львовщине запустят солнечную и ветровую электростанции

На Львовщине вскоре откроют два объекта альтернативных источников энергии.

На Львовщине запустят солнечную и ветровую электростанции

Так, на Львовщине должны будут открыть ветровую, а также солнечную электростанции. Такие данные недавно распространил замглавы Львовской ОГА – Р. Замлинский. Согласно его данным – на экономическом форуме, который пройжет 26 и 27 октября, будет открыта солнечная электростанция - в Яворовском районе. Ветровую же откроют в Старосамборском.

Общее же количество инвестиций, что будут привлечены в 2017 г. и в 2018 г. на эти проекты, составит три миллиарда гривен. Также ждут открытия еще некоторых объектов.

Как сообщал УРА-Информ, в Китае ранее была построена солнечная электростанция, имеющая форму панды.


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