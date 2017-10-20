Кабмин выделил на пенсии дополнительно 6,4 млрд гривен

Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил министр социальной политики Андрей Рева, выступая в Верховной Раде.

Согласно его словам, такое решение украинское правительство утвердило в связи с принятием закона о повышении пенсий в Украине с 3 октября 2017 года. При этом Рева добавил, что выплата повышенных пенсий проводится с 11 октября, то есть с 11 октября каждый пенсионер получит новый размер пенсии.

"Тем, кто получил пенсию с 3 по 11 октября, 11 и 12 октября была проведена доплата. Таким образом, правительство полностью рассчитается с пенсионерами до конца октября 2017 года", - отметил он.

Кроме того, получатели пенсий по специальным законам получат повышенные выплаты уже в ноябре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пересчет пенсий не повлияет на назначение субсидий в эту зиму. Вместе с тем это может отразится на субсидиях в следующем отопительном сезоне.