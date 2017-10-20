18:54 20.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман прогнозирует рост ВВП в 2018 году до пяти процентов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета Министров,18 октября, представил отчет работы правительства за третий квартал 2017 года.

Гройсман прогнозирует рост ВВП в 2018 году до пяти процентов

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По мнению главы правительства, сейчас стоит задача ускорить экономический рост, сформировать благоприятный инвестиционный климат, продолжить развитие промышленности.

Представляя результаты работы правительства, премьер обратил внимание на то, что заложенный правительством рост экономики на следующий год в три процента – это рост выпуска продукции на 400 млрд грн.

Это десятки тысяч новых рабочих мест, а также рост фонда оплаты труда на 180 млрд грн.

В числе приоритетов работы Кабмина на 2018 год – экономический рост, безопасность и оборона, борьба с коррупцией, инвестиции в человеческий капитал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", для превышения темпов рост ВВП в три процента, которые заложены в проект государственного бюджета на 2018 год, Украине необходимы инвестиции. Правительство Украины заинтересовано в развитии и успешности международного и отечественного бизнеса в Украине.


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