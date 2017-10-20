18:45 20.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман анонсировал предоставление перечня цен на медуслуги

Уже скоро правительство Украины представит список сформированных цен на медуслуги. 

Гройсман анонсировал предоставление перечня цен на медуслуги

Такие данные распространил недавно украинский премьер - Владимир Гройсман. Согласно его словам – сейчас ведется работа над схемой формирования цен на услуги медицинского характера. Эта схема будет в ближайшее время представлена.

Гройсман добавил, что украинский бюджет растет на десять миллиардов гривен и такой суммы достаточно, чтобы начать реформу первичного звена. А в 2018 г. – отметил премьер – запланировано серьезное повышение зарплаты для семейных медиков. А уже после этого планируется модернизация больниц.

Как сообщал УРА-Информ, на украинские пенсии Кабмином было выделено дополнительно 6,4 миллиарда гривен.


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