Экспорт украинских товаров в ЕС продолжает расти

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов и экономического развития Украины.

Согласно статистике, экспорт товаров за восемь месяцев 2017 года составил 27,5 млрд долларов и увеличился на 4,8 млрд по сравнению с восемью месяцами 2016 года.

Как отмечается, рост по сравнению с восемью месяцами 2016 года составило 21,1 процент.

Крупнейшими партнерами в экспорте товаров из Украины является Европейский союз, его доля наибольшая, составила 40 процентов. Далее идут Россия, Турция, Индия, Египет, Китай.

Среди регионов наибольшую динамику роста экспорта в ЕС показали Киев, Днепропетровская, Донецкая и Полтавская области.

В структуре экспорта из Украины в ЕС около трети приходится на продукцию АПК и пищевой промышленности, далее идет продукция металлургического комплекса более 21,4 процента и машиностроение 15,3 процентов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый замглавы Госпродпотребслужбы Андрей Жук недавно вел диалог с представителями проекта Украины и Канады. Данный проект предусматривает инвестиции и торговлю, а также наращивание товарооборота между нашей страной и Канадой.