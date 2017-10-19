Украина получила от Японии 1,6 миллиарда долларов помощи

Так, помощь была выделена Японией для Украины с начала агрессии на Донбассе. Средства были предоставлены в т.ч. для оказания поддержки переселенцам. Такие данные распространил посол Японии в нашей стране - Шигеки Суми – в процессе проведения форума "Три года внутреннего перемещения".

Так, правительство Японии уже оказало Украине помощь – на 1,6 миллиарда долларов – от старта агрессии на Донбассе. Также по словам посла – правительство Украины сейчас уделяет серьезное внимание реабилитации людей, а также созданию для переселенцев общественных центров.

Как сообщал УРА-Информ, в августе Красный Крест отправил Донбассу гуманитарную помощь.