12:53 19.10.2017 | Экономика | Новости
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Украина получила от Японии 1,6 миллиарда долларов помощи

Япония уже выделила Украине около 1,6 миллиарда долларов помощи.

Украина получила от Японии 1,6 миллиарда долларов помощи

Так, помощь была выделена Японией для Украины с начала агрессии на Донбассе. Средства были предоставлены в т.ч. для оказания поддержки переселенцам. Такие данные распространил посол Японии в нашей стране - Шигеки Суми – в процессе проведения форума "Три года внутреннего перемещения".

Так, правительство Японии уже оказало Украине помощь – на 1,6 миллиарда долларов – от старта агрессии на Донбассе. Также по словам посла – правительство Украины сейчас уделяет серьезное внимание реабилитации людей, а также созданию для переселенцев общественных центров.

Как сообщал УРА-Информ, в августе Красный Крест отправил Донбассу гуманитарную помощь.


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