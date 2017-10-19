05:00 19.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ТЭЦ и ТКЭ Украины задолжали "Нафтогазу" 22 миллиарда гривен

Просроченная задолженность ТКЭ и ТЭЦ за газ для производства теплоэнергии перед НАК "Нафтогаз" уже составила около 22 миллиардов гривен.

ТЭЦ и ТКЭ Украины задолжали

Такие данные распространила пресс-служба "Нафтогаза". Согласно данным – общая просроченная задолженность, что уже есть перед "Нафтогазом" ТКЭ, а также ТЭЦ за газ, используемый, уже достигла 22 миллиардов гривен, из которых за 2017 год - 6,1 миллиарда гривен.

Также в ведомстве уточнили, что в течение прошлой недели данная задолженность возросла - на 392 миллиона гривен или на 1,8%. Суммарная же просроченная задолженность ТКЭ, ТЭЦ, а также прямых промпотребителей составляет уже примерно 28,1 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, наблюдательный совет " Нафтогаза" будет обновлен.


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