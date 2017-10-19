12:32 19.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Суд разрешил взыскать с имущества "Газпрома" 171 миллиардов гривен штрафа, - Петренко

Хозяйственный суд города Киева разрешил взыскать со всего имущества "Газпрома" штраф.

Суд разрешил взыскать с имущества

Сумма штрафа составляет 171 миллиардов гривен. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы Министерства юстиции и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания этого штрафа.

Как сообщил в четверг, 19 октября, на своей страничке в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко, теперь взыскание распространяется на все имущество "Газпрома", тогда как раньше можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках. Вместе с тем министр подчеркнул, что соответствующее решение должно быть обнародовано через несколько дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевский апелляционный хозяйственный суд 22 февраля 2017 года оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева, которым российский "Газпром" был оштрафован на 171 миллиардов гривен за нарушение антимонопольного законодательства.


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