Профильный комитет рекомендует депутатам принять госбюджет-2018 в первом чтении

Как сказано в сообщении комитета, опубликованном на сайте парламента, комитет рекомендовать Верховной Раде проект постановления Верховной Рады "О выводах и предложениях к проекту закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2018 год", подготовленный Комитетом по вопросам бюджета, принять за основу и в целом".

Таким образом, согласно регламенту законопроект о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления Верховной Рады относительно выводов и предложений к данному законопроекту.

Принятые парламентом выводы и предложения к законопроекту о государственном бюджете на следующий год приобретают статус Бюджетных выводов Верховной Рады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рада 19 октября может начать рассмотрение госбюджета-2018. Кроме того, в повестку дня внесены законопроекты по отмене депутатской неприкосновенности и избирательной реформе.