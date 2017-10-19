НБУ в четверг укрепил гривну

100 долл - 2642,5466 грн;

100 евро - 3104,7280 грн;

10 российских рублей - 4,6140 грн.

При этом регулятор установил на 19 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1093,952831;

Серебро - 14,569013;

Платина - 804,658836;

Палладий - 856,599776.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 18 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2648,4328 грн;

100 евро - 3114,2921 грн;

10 российских рублей - 4,6189 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.