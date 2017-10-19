На молодых ученых Кабмин выделил 40 миллионов гривен, - Гройсман

Правительство также начало внедрять новую украинскую школу. На сегодняшний день уже создано 17 тысяч мест в детсадах.

Об этом в среду, 18 октября, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства также пояснил, что с 1 сентября, в частности, уже начали работать как опорные 441 школа и 887 их филиалов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в 2016 году работало 189 опорных учебных заведений, на финансирование которых было выделено более 621 миллионов гривен, при этом 412 миллионов школы получили из государственного бюджета.

Кроме того, правительство предусмотрело 200 миллионов гривен на закупку автобусов для опорных школ и 300 миллионов гривен на закупку оборудования для естественно-математических кабинетов.