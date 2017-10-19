Доллар в четверг потерял семь копеек

Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,72 гривен, а евро можно купить по 31,61 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,63, продажи 26,60 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4094, продажи - 26,7184 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00-31,45, продажи - 31,35-32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9764, продажи - 31,6073 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,570, продажи - 4,600-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,104, продажи - 4,681 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 18 октября 2017 года, наличный доллар потерял шесть копеек. Наличный евро понизился на 17 копеек. Таким образом вчера, доллар продавался по 26,79 гривен, а евро можно было купить по 31,65 гривен.